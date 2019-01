Færdselsuheld syd for Gram spærrede vej: Nu er et spor åbent

Haderslev: På grund af et færdselsuheld er der kun et åbent spor på Haderslevvej LV, rute 24 syd for Gram. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Tidligere på morgenen var hele vejen spærret, og politiet opfordrede til at man fandt en alternativ rute.

Det er en lastbil og en bil der er indblandet i uheldet, og politiet oplyser på twitter at der umiddelbart ikke er nogen personskader.