Haderslev: Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup er sammen med 45 andre skoler i hele landet udvalgt til et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. Det betyder, at skolen over de næste tre år skal afprøve og give feedback på, hvordan teknologiforståelse kan indgå som en obligatorisk del af skoledagen i folkeskolen.

-Jeg er meget glad for den store interesse for at deltage i forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen. Det er dejligt at se, at så mange skoler ønsker at blive klogere på, hvordan vi bedst forbereder vores børn på en fremtid, hvor teknologien kun vil komme til at fylde mere, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Forsøget bliver både med skoler, der arbejder med teknologiforståelse som et selvstændigt fag og med skoler, der integrerer teknologiforståelsesfagligheden i eksisterende fag.

Aktiviteterne for de deltagende skoler starter med et kick-off-arrangement i slutningen af 2018, og eleverne starter undervisning i teknologiforståelse i februar 2019.

140 skoler ansøgte om at være med i forsøgsordningen.