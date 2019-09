Økonomiaftalen, som regeringen og Kommunernes Landsforening indgik fredag, bliver hilst velkommen i Haderslev. Men glæden er begrænset. De op mod 100 millioner kroner, der skal spares for at forhindre et stort rødt minus i kassebeholdningen ved udgangen af 2020, vil aftalen ikke hjælpe stort på.

- Groft sagt betyder det, at Haderslev Kommune får 19 millioner kroner. De penge kan tage den værste brod, men vi kommer ikke udenom besparelser. Det vil være utopi, at tro på, at det dækker hullet, siger borgmester H. P. Geil (V).

Han er ikke alene om den holdning. Formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, som onsdag skal mødes med borgmesteren for at drøfte næste års budget, har heller ikke jubelhatten på.

- Jeg er absolut positiv over for, at der kommer flere penge til kommunerne. Men de ekstra penge kommer ikke til at redde os. Jeg er stadig dybt, dybt bekymret for Haderslev, for de ekstra midler lukker ikke hullet, og vi har stadig voldsomt svært ved at få pengene til at slå til, siger Henrik Rønnow (S).