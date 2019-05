Får kulfilter på: Drikkevandet på Aarø ramt af pesticider

Der er ikke kommet mindre af stoffet desphenyl-chloridazon i Aarøs drikkevand. Nu skal det renses med kulfilter.

Aarø: Vandværket på Aarø må som en af forholdsvis få vandværker i landet nu til at rense vandet med kulfilter. Efter sommerferie bliver der installeret et kulfilter til en halv million kroner, som skal sikre, at borgerne på Aarø ikke får pestividrester over grænseværdierne i deres drikkevand. - Det er jo sådan, det er. Men jeg havde da håbet, at værdien var faldet til under grænseværdierne igen, siger formand for vandværket, Flemming Lund. Vandværket har haft en periode på cirka et år, hvor vandet har været brugt som hidtil med tilladelse fra embedslægen. Men 1. juli udløber dispensationen, og der skal kulfilter i vandværket.

Målinger: Vandværket leverer i øjeblikket vand, der ikke overholder grænseværdien for en rest af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon.

Der er derfor tale om en mindre overskridelse.

Der er målt en værdi på 0,23 ug/ i drikkevandet, et mindre indhold end før den første dispensation, hvor indholdet lå på 0,31 ug/l.

Grænseværdien er 0,10 ug/l.

Embedslægerne har vurderet, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko ved at drikke vandet med en koncentration på under 0,7 ug/l af stoffet.

Dyrt Prisen på en halv million kroner for et kulfilter skal deles over de forholdsvis få brugere, som er på Aarø. - Vi har heldigvis i vandværket opsparede midler til at købe for, men det er klart, at vi i det lange løb må sende regningen til forbruger, siger Flemming Lund. Aarø Vandværk har siden juni sidste år fulgt Aarøsund Vandværk, hvor der også er etableret et aktivt kulfilter til fjernelse af stoffet i drikkevandet.

20 meter nede Aarø vandværk henter vandet cirka 20-25 meter nede. - Jeg ved, at der er mange, der henter vandet 80 meter nede under lerlaget. Men vi er bange for at lukke saltvand ned i de dybere grundvandsmagasiner. Derfor gør vi det ikke, siger Flemming Lund. Stoffet er blandt andet blevet anvendt i forbindelse med sukkerroeproduktion. Derfor ses der blandt på Fyn, hvor sukkerroer har været udbredt - især omkring Assens - flere vandværker, som er hårdt ramt af cloridazon.