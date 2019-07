Få overblik over guidede ture

Haderslev: Enkelt, nemt og overskueligt.

Det har været nøgleordene, da VisitHaderslev gik i gang med at samle alle de guidede ture i hele Haderslev kommune.

- Guidede turoplevelser tiltaler mange forskellige målgrupper. Derfor har vi samlet dem alle på én side, så vores gæster hurtigt kan få overblikket og vælge den, der passer netop til deres interesser, siger turismekoordinator Lis Christensen.

Hun har det store overblik over oplevelserne i kommunen og sørger for at holde dem opdateret på hjemmesiden.