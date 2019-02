FC Prostata skal sparke sygdommen af banen og skabe fællesskab

Formanden for Haderslev Fodboldklub, Claus Friis Dall, glæder sig over, at klubben nu kan komme med et tilbud til prostataramte mænd. FC Prostata går i gang i denne måned. Arkivfoto

Haderslev Fodboldklub er på banen med nyt tilbyd for prostataramte mænd. De skal dyrke motion i et stærkt fællesskab. Opstartsmøde 17. februar.

Haderslev: Mænd med prostatakræft i Haderslev-området får nu en mulighed for at møde andre mænd, der enten har haft eller er i behandling for prostatakræft. Som noget helt nyt tilbyder Haderslev Fodboldklub nemlig kammeratskab, godt fællesskab og fodbold på motionsplan på FC Prostata - et helt nyt hold i HFK-regi. Med to ugentlige træningspas på mandage og torsdage fra klokken 14.30 til 15.30 i lethallen er klubben klar med et tilbud, der giver de prostataramte mulighed for at få sved på panden i et sjovt fællesskab, hvor der også tages særlige hensyn til kræftsygdommen. - Målgruppen er alle mænd, der har lyst til at være med, siger formanden for Haderslev Fodboldklub, Claus Friis Dall.

Baggrund



Alle er velkomne til opstartsmøde i HFKs Klubhus på Louisevej 22 den 18. februar fra klokken 13 til 15.



Træner Peter Paulsen kan kontaktes på telefonnummer 2836 4640 eller på 4500 danske mænd rammes hvert år af prostatakræft, som dermed er den mest udbredte kræftform blandt mænd. Sygdommen rammer typisk mænd på 50 år og op. FC Prostata er et tilbud, som udbydes i et samarbejde med fodboldklubberne, DBU og Komiteen for Sundhedsoplysning. Konceptet er udviklet af UCSF/Rigshospitalet med flere og støttes af TrygFonden. I Haderslev Samarbejder Haderslev Kommune også om tilbuddet.Alle er velkomne til opstartsmøde i HFKs Klubhus på Louisevej 22 den 18. februar fra klokken 13 til 15.Træner Peter Paulsen kan kontaktes på telefonnummer 2836 4640 eller på peterpaulsen24@hotmail.com

Idrætspris Tilbuddet om motionsfodbold til mænd med prostatakræft har eksisteret siden 2012 og fik i 2016 Danskernes Idrætspris. FC Prostata findes lige nu flere andre danske fodboldklubber i Danmark. Ambitionen er, at mange flere klubber og spillere skal følge trop og få gavn af de mange positive effekter, som fodbolden kan give mænd med prostatakræft. Ud over et løft i livskvaliteten viser forskning, at motionsfodbold forebygger helbredsproblemer og modvirker bivirkninger fra cancerbehandlingen som eksempelvis overvægt og svage knogler. - Og så falder det godt i tråd med flere andre af de tilbud, vi har. Som Get to Sport, fodboldfitness og fodbold for unge med særlige behov. Man kan sige, det er en del af vores samfundsansvar, siger Claus Friis Dall.

Godt eksempel HFK har indgået et samarbejde med Haderslev Kommune om FC Prostata. Kommunen vil i fremtiden kunne henvise mænd i rehablitering til holdet. - Vi er utroligt glade for at kunne indgå i samarbejdet. Dels er der tale om en helt særlig målgruppe, som med dette initiativ får mulighed for at styrke både deres fysiske og mentale sundhed ved at blive en del af et stærkt fællesskab. Dels er samarbejdet et godt eksempel på, hvordan kommune, civilsamfundet og foreningsliv sammen kan lykkes med at skabe forudsætninger for en vellykket rehabilitering, siger formanden for byrådets udvalg for sundhed og forebyggelse, Børge Koch (R) i en pressemeddelelse.

Mød trænerne Claus Friis Dall håber, at mange prostataramte mænd vil tage imod tilbuddet. Klubben har allieret sig med en garvet træner, Peter Paulsen, der sammen med Arno Kruse kommer til at stå for træningen. Man kan møde de to trænere og høre meget mere om FC Prostata, når der er opstartsmøde i HFKs klubhus på Louisevej den 18. februar. - Alle er velkomne, siger HFK-formanden.