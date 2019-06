SKRYDSTRUP: - Jeg er bare glad for, at jeg ikke bor ved en motorvej.

Selv om lyden fra jagerflyene over Skrydstrup ind imellem forstyrrede samtalen, var der ingen bekymrede miner, da folk fra Skrydstrup Ungdoms- og Idrætsforening samledes ved den tidligere skole i byen.

Her skulle den gyldne spade torsdag den 13. marts i jorden. Første spadestik til nye bade- og omklædningsfaciliteter ved kultur og fritidscentret skulle tages. Formanden for styregruppen, Sonja Besendahl, stod for spadestikket.