F-35 skal tiltrække højteknologiske arbejdspladser

Partnerne i samarbejdet for at skabe en erhvervs- og industripark på flybasen mødtes lokalt tirsdag. Det gav trafik på Vojens Lufthavn.

SKRYDSTRUP: Partnerne i det lokale forsvarsindustrisamarbejde ACE Denmark mødtes tirsdag i Vojens Lufthavn. Her ankom den ene parts øverste chef, præsident i Cubic Global Defence David Buss.

- Vejret er ligesom i San Diego, konstaterede han efter landingen med det lille privatfly efter et besøg i England.

Anledningen til besøget var et møde med chefen for Fighter Wing Skrydstrup. Men i lufthavnen mødtes repræsentanter fra Haderslev Kommune, den danske virksomhed IFAD og Cubic først. Her talte David Buss blandt andet om det øvelsesområde i Nordsøen for F-35, som Cubic har foreslået at etablere:

- Det handler om at gøre det rigtige for fremtidens kampfly og skabe de bedste træningsfaciliteter i Verden. Vi skal gøre kampflyene klar til hvilken som helst opgave.

Nordsøen er blandt andet valgt, fordi man her ikke generer nogen med støj, og fordi de deltagende lande kan flyve hertil fra deres hjemmebaser. Flytrafikken er heller ikke så tæt over Nordsøen som over resten af Europa.

- Der kan man træne lige så effektivt og sammen med for eksempel Tyskland og Norge.

Og så er Fighter Wing Skrydstrup valg til at styre øvelserne. Det vil give både ekstra jobs og investeringer på flybasen. Men hvor mange og hvornår er uklart.

- Det er op til det danske militær. Men det kan ske i løbet af de næste få år. I slutningen af juni regner vi med at have en plan klar til det danske flyvevåben, sagde David Buss.