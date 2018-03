F-35 skal på vingerne lige så hyppigt som F-16

Det oplyste koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen fra Forsvarsministeriets departement og chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holsteiner Jørgensen, på borgermødet i Vojens Hallerne torsdag.

Antallet af flyvninger forventes nemlig at blive på samme niveau som med de nuværende F-16-kampfly. Der vil primært blive trænet i to daglige træningspas formiddag og eftermiddag mandag til torsdag samt afviklet et træningspas fredag formiddag. Lige som nu vil der normalt ikke blive trænet i weekender og på helligdage.

Når de første F-35 kampfly lander i Skrydstrup i 2023 skal naboer og beboere i området ikke frygte, at aktiviteten i luftrummet over området bliver øget.

Nye beregninger

Støjen er dog slet ikke afklaret endnu. Forsvarsministeriet har skrottet de støjberegninger, der blev lavet for F-35 og præsenteret på stormødet for naboerne i slutningen af november. Nu arbejder ministeriet på opdaterede støjberegninger for de eksisterende F-16, så det nuværende niveau kan sammenlignes med det fremtidige støjniveau.

Borgerne i nærheden af flyvestationen - og resten af Sønderjylland - skal dog formentlig vænne sig til mere flystøj. Nyhedssitet Nytkampfly.dk skrev i december, at F-35 larmer mere end F-16 - selv med efterbrænder.

Det var også noget, som Per Pugholm Olesen kom ind på, da han fortalte om en hollandsk undersøgelse, som Forsvarsministeriet overvejer også at gennemføre i Danmark.

- Først lod de et F-35 flyve hen over et område, og så et F-16. Konklusionen på den hollandske undersøgelse blev af F-35 larmer tre decibel mere end F-16, sagde han.

Det er særlig start og landing - samt flyvningerne om natten, der larmer.

- Det kan komme op på 100 decibel og er lige som at stå foran Orange Scene på Roskilde Festival, når heavy-rockbandet Metallica går på, forklarede Per Pugholm Olsen.