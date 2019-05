F-35 larmer mere; men hvor meget synes du?

To norske F-35 kampfly ankom onsdag eftermiddag til Fighter Wing Skrydstrup. Det ene her lavede sammen med et dansk F-16 demonstrationsflyvninger over området. Foto: Larz Grabau

Demonstrationsflyvningerne onsdag eftermiddag med et norsk F-35 og et i reserve samt et dansk F-16 gav lokalbefolkningen mulighed for selv at vurdere, hvor slem støjforureningen bliver, når vi skifter kampfly om fire år.

Det var ikke særlig videnskabeligt, men nu skulle det være. Fighter Wing Skrydstrups bekymrede naboer, genboer og dem lidt længere væk fik onsdag eftermiddag endelig chancen for at høre de allerede udskældte støjmagere; flyvevåbnets kommende F-35 kampfly. - Den brummer mere og fylder mere i landskabet. Men formålet i dag er at give borgerne i lokalområdet en mulighed for at vurdere støjen fra F-35 og F-16, forklarede Per Pugholm Olsen, koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet. Lidt forsinkede og fra den modsatte side end den annoncerede kom det så ind og brølede første gang cirka 15.25. For Henrik Lundstein, direktøren for Nyt kampfly program, var det langt fra første gang, han hørte den dybe lyd. - Det er otte år siden, jeg hørte den første gang. Siden 2009 har jeg været den danske repræsentant i partnerskabet, forklarede han.

Foto: Jacob Schultz Chefen for Flyverkommandoen generalmajor Anders Rex var spændt på at høre, hvordan naboerne opfattede lyden fra F-35 . Foto: Jacob Schultz

Lydmålinger Han var heller ikke i tvivl om, at lyden fra F-35 er højere end F-16: - Det har vi sagt fra begyndelsen af. Men spørgsmålet er, hvordan man oplever den forøgede styrke. Du skal selv danne dig et billede og vurdere, om det er meget eller lidt. Heldigvis var der under demonstrationsflyvninger opsat syv mikrofoner i lige så mange lokalsamfund. - Hvis du som nabo vurderer, at det lød højere, så kan mikrofonerne fortælle, om der er en forskel, uddybede Henrik Lundstein. Resultatet af lydmålingerne bliver gennemgået torsdag aften på et offentligt møde på flybasen. De subjektive vurderinger fra lokalbefolkningen kommer først med i en rapport om cirka tre måneder.

Foto: Jacob Schultz Onsdag eftermiddag var hundredevis af tilskuere samlet på Skrudstrup Flyvestation for at se nærmere på og høre suset fra to norske F-35 kampfly. Foto: Jacob Schultz

Chefen for det hele Flere F-16 piloter var også mødt op for at se det nye kampfly. Blandt andet generalmajor Anders Rex, som tidligere var chef for Fighter Wingen og nu er chef for Flyverkommandoen. - Hvad er udsigten for dig til at flyve F-35? - De er nok ikke særlig lys. Men man skal aldrig sige aldrig. - Skal du så tilbage og være pilot igen? - Nej, den dør er nok lukket for mig. Han var der som chef. - Det er mig, som skal overtage F-35. Det første er færdigbygget i november 2020. Så får vi dem overleveret i Arizona i 2023. Han havde også set og hørt flyene før. - De larmer forskelligt. Jeg synes, det er lidt svært at sige, hvilket der larmer mest. I nogle situationer, synes jeg, F-16 lyder højere. Men jeg synes, det er mere interessant, hvordan det lyder ude ved naboerne. Jeg glæder mig til at høre, hvordan de har oplevet det. De danske piloterne bliver uddannet i at flyve F-35 på Luke Air Force Base fra 2021-2023.

Foto: Jacob Schultz Sikkerheden var i top, for at holde styr på de mange journalister, gæster og VIP'er. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Forsvarsministeriets koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen var også mødt op til demonstrationsflyvningen. Foto: Larz Grabau

Foto: Jacob Schultz Et dansk F-16 deltog i demonstrationsflyvningen. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Anders Rex fortalte også om det nye område til F-35, som er ved at blive bygget på Fighter Wing Skrydstrup, hvor han tidligere var pilot og chef. Foto: Jacob Schultz

