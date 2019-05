F-35 flyver over Danmark om to uger

Norge bekræftede tirsdag, at de er klar til at give en demonstrationsflyvning med de nye kampfly over Sønderjylland den 22. maj.

SKRYDSTRUP: Det sidste informationsmøde om F-35 demonstrationsflyvninger over Fighter Wing Skrydstrup blev holdt onsdag aften på flybasen. Dagen før havde det norske luftvåben endelig bekræftet, at de er klar med to F-35. På mødet blev lokalbefolkningen sat ind i flyruten, og hvordan de skal udfylde spørgeskemaerne i forbindelse med flyvningerne. De norske fly besøger Danmark den 22. maj. Alternativt den 23. maj, hvis der er dårligt vejr dagen inden. Kun det ene fly deltager i demonstrationsflyvningen sammen med et dansk F-16 fly, der flyver de samme ruter med omkring tre minutter forsinkelse. F-35 flyene flyver ned gennem Jylland. Men de vil være svære at få øje op på og høre, før de når Christiansfeld. - Folk vil ikke opdage dem, for de flyver højt oppe for at spare brændstof, forklarede piloten med flyvernavnet DIS. De første flyvning begynder cirka klokken 15.15 og varer til cirka 15.55. Derefter tankes de to gæster op igen på flybasen. Klokken 17-17.40 foregår den anden demonstrationsflyvning, inden begge F-35 sætter kursen mod Norge op gennem Jylland.

Dem, der bliver hårdest ramt støjmæssigt, er nok Over Jerstal. Den ligger midt i støjzonen, selv om den ligger lidt længere væk. Thomas Jensen

Ny kampfly kort Fra 2021 til 2026 erstatter F-35 gradvist de danske F-16 kampfly. De første danske F-35 fly vil blive leveret til Luke Air Force Base i USA i 2021, hvor de skal indgå i uddannelse af danske piloter i samarbejde med øvrige F-35 partnere.



De første F-35 fly ventes leveret til Flyvestation Skrydstrup i 2023.



Norge har allerede ni F-35. De får 15 mere. To F-35 fra Norge gæster den 22. eller 23. maj Fighter Wing Skrydstrup i forbindelse med en demonstationsflyvning, så lokalbefolkningen kan opleve dem, og støjen vurderes og måles. En lignede demonstrationsflyvning blev lavet i Holland.

Foto: Jacob Schultz Pilot DIS gennemgik blandt andet flyruterne den 22. maj. Foto: Jacob Schultz

Stort område I forbindelse med demonstrationsflyvningerne kommer de helt ud omkring Rødding, Ribe, Skærbæk, Agerskov, Aabenraa og Haderslev. Selv på Nordfyn vil de kunne se og høre et F-35, for det tager en lille tur op gennem Lillebælt. Men turene er til ære for Fighter Wing Skrydstrups nærmeste naboer, som på det sidste offentlige møde i Skrydstrup tilbage i januar, placerede de syv mikrofoner, som skal måle lyden fra demonstrationsflyvningerne. De kommer til at stå i/ved Skrydstrup, Vojens, Over Jerstal, Bevtoft, Gabøl, Vedsted og Marstrup. - Dem, der bliver hårdest ramt støjmæssigt, er nok Over Jerstal. Den ligger midt i støjzonen, selv om den ligger lidt længere væk, vurderede Thomas Jensen, der dog ikke selv bliver snydt: Den lokale mikrofon bliver sat op tre husnumre fra hans egen grund på Bjergvang i den vestligste ende af Skrydstrup. Dagen efter demonstrationsflyvningerne er der igen et offentligt evalueringsmøde på Fighter Wing Skrydstrup. I løbet af torsdag kan man på hjemmesiden www.f-35iluften.dk tilmelde sig og øve sig i at udfylde det spørgeskema, som skal bruges til demonstrationsflyvningerne. Her kan man også tilmelde sit orienteringsmødet den 23, hvor de foreløbig resultater af demonstrationsflyvningen fremlægges.

Foto: Jacob Schultz Direktør Henrik Raatræ Lundstein fra forsvarets Nyt Kampfly Program i snak med gæsterne i pausen. Foto: Jacob Schultz