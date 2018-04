F-16 pilot udsendte Mayday - flyet slog over i bakgear

SKRYDSTRUP: En F-16 pilot måtte klokken 10.30 fredag udsende et Mayday. Flyet stallede pludselig. Det vil sige, at motoren begyndte at snurre den forkerte vej og suge luft ind i stedet for at blæse det ud. Så den helt store redningsaktion blev sat i værk med blandt andet tilkaldelse af brand- og redningskøretøjer og redningshelikopteren blev sendt i luften. Den nåede dog kun at være i luften i fem minutter.

Klokken 10.38 landende piloten sikkert på Fighter Wing Skrydstrup. Det var lykkedes ham selv, at få motoren til at løbe den rigtige vej, så han slap for at springe ud over Vesterhavet.

Flyet havde lige været til eftersyn, så piloten var på en såkaldt funktionstest for at tjekke, om alt var i orden. Nu er flyet på værksted igen.

- Der skal testes nogle ting. Vi skal have fundet ud af, lige præcis hvad der har forårsaget det, siger seniorsergent og presseofficer Brian Junker Jensen fra flybasen.

Piloten nåede at flyve en halv time uden problemer, inden motoren begyndte at stalle.

Oftest udsender piloter såkaldte Pan-calls, når de har mindre tekniske problemer. Et Mayday udsendes kun, når der er alvorlige problemer, så piloten kan risikere at skulle forlade flyet ved at skyde sig ud. Mayday er et internationalt radiotelefonisk nødsignal. Det kommer fra det franske udtryk "venez m'aider" som betyder "kom og hjælp mig". Pan kommer af det franske panne og betyder sammenbrud. Men det er altså knap så alvorligt.

Sidst en F-16 pilot udsendte et Mayday var i oktober 2015. Et eksploderet dæk gjorde, at flyet ikke kunne lande igen. Så piloten skød sig selv ud over Vesterhavet, hvor flyet også endte.