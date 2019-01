F-16 fødselsdag kan give mere larm i luften

SKRYDSTRUP: Torsdag den 17. januar er det 39 år siden, at F-16 Fighting Falcon kom til Danmark. Det fejres på Fighter Wing Skrydstrup med deltagelse af blandt andet de piloter og klarmeldere, som tog imod flyene i 1980.

Men det bliver et lukket arrangement. Noget af det kan dog overværes af andre, for fra klokken 13-13.30 er der planlagt en mindre opvisning i luftrummet over flybasen med et enkelt F-16.

- Der kan være noget mere støj i området. Det ser dog ikke ud til, at vejret bliver til det, lyder det fra presseofficer Louise Schierup.

I 2020 er det så 40 år siden, at flyene kom. Så bliver offentligheden inviteret indenfor.

- Næste år bliver det kæmpestort. Der vil vi virkelig fejre det. Vi vil forsøge at få kongehuset med.