F-16 afviste russerne 12 gange over Østersøen

Efter fire måneder, hvor Danmark havde opgaven med at være luftpoliti over de baltiske lande, vendte de fire udsendte F-16 jagerfly torsdag eftermiddag hjem i diamant formation. Forrest fløj oberstløjtnant John Kristensen med pilotnavnet STI. Han havde ledet missionen de sidste to måneder.

Den sidste måned havde oven i købet været dejlig.

- Der var ti graders frost, da vi ankom, og sne og is over det hele. Så blev det næsten sommer for en måned siden med cirka 20 graders varme. De sagde, at det var meget unormalt, men det var dejligt, fortalte han.

Men forholdet til russerne, som de var udsendt for at stoppe, havde hverken været varmt eller koldt.

- Vi har ikke set russerne hverken mere eller mindre aggressive de sidste mange år. Vi - Nato - er der hele tiden, konstaterede Fighter Wing Skrydstrups chef oberst Uffe Holstener Jørgensen.