Europamestre fik gymnastik ind med modermælken

Christoffer Scherrebeck ses her under en af sine øvelser ved EM-stævnet i Portugal. Privatfoto

De flyttede begge til Starup UIF, hvor der var bedre muligheder for at udvikle sig. I begyndelsen dyrkede de begge den traditionelle opvisningsgymnastik, men i 10-11 års alderen begyndte de på TeamGym, hvor man konkurrerer i en rytmisk serie, spring på bane og på trampet.

- Det var en kæmpeglæde at repræsentere Danmark og blive belønnet for al den træning, vi har lagt i det, siger de to talentfulde gymnaster samstemmende.

Flyttet til Silkeborg

Lui og Christoffer afsluttede deres 10. skoleår på Flemming Efterskole, og det har været med til at booste deres niveau.

For yderligere at udvikle sig meldte de sig for et par år siden under fanerne i Gjellerup Sdr., der er landets bedste inden for TeamGym. Gjellerup har været dansk mester seks år i træk. I de to sidste år med Lui og Christoffer på holdet.

Christoffer er nu flyttet til Silkeborg for at være tættere på Gjellerup på Herningegnen. Her går han på handelsskole. Samtidig træner han stadig i Gjellerup. Han satser også på tumbling, hvor det foreløbige mål er at komme til VM, der foregår i Tokyo til efteråret.

I 2020 afvikles EM i TeamGym i København. Her vil Christoffer også være med.

Han har sin styrke i spring på bane, træner syv gange om ugen og er opmærksom på at få den rigtige kost og nok søvn.

Skader er han ikke helt sluppet for.

- Jeg var ude for en ulykke på efterskolen. Her landede jeg forkert på nakken. Der skete ikke noget alvorligt, men det skabte en frygt, der stadig sidder der, erkender Christoffer.

Sideløbende med handelsskolen arbejder han som timelærer på Flemming Efterskole, hvor han underviser i gymnastik.

Når han til sommer er færdig på handelsskolen, skal der satses endnu mere på gymnastikken.