Et trænerliv på godt og ondt

Danmarks kvindelandstræner har oplevet både mesterskab, europæisk fodbold, nedrykningskampe og fyringer i sin over 20 år lange karriere. Folkebladet har mødt Lars Søndergaard, der mandag aften står i spidsen for fodboldkvinderne, som skal forsøge at tage et skridt mod VM med en sejr over Ukraine.

- 20 år i branchen har lært mig rigtig meget fra de miljøer, som jeg har været i. Så jeg føler, at jeg har meget mere at give af nu. Jeg har fået mange fodboldfaglige og menneskelige erfaringer, som jeg ikke havde, da jeg var yngre. Og så går jeg ikke i panik, hvis jeg ser mit fjæs på forsiden for noget dårligt, siger han.

En kvalifikation, der mildt sagt fik en skæv start på grund af den meget omtalte konflikt, der i den sidste ende fik Danmark taberdømt i VM-kvalifikationskampen mod Sverige. Og dermed er der lagt et voldsomt pres på kvindelandsholdet og den nye træner, der er pisket til at vinde samtlige kvalifikationskampe, hvis EM-sølvvinderne skal med til VM.

Den tidligere AaB-, Sønderjyske- og Viborg FF-træner har igennem hele sin efterhånden rigtig lange trænerkarriere kun arbejdet med mandlige fodboldspillere, men det var altså ham, der fik ansvaret for at bygge videre på de meriterende EM-sølvmedaljer fra den minderige sommer 2017 og altså i første omgang prøve at redde en kvalifikation til VM i land.

Det kom som en overraskelse for rigtig mange, da DBU sidst på efteråret kunne præsentere den erfarne superligatræner Lars Søndergaard som ny landstræner for kvinderne.

- Så efterhånden ser jeg ikke den store forskel. Og så er det jo ikke så ringe, at der her på min fødselsdag kommer 27 flotte unge piger og ønsker mig tillykke, siger han med et smil.

- Jeg havde aldrig set en kamp i 3F-ligaen. Men det har jeg nu, hvor jeg har set masser af kampe fra ligaen og pokalturneringen og kampe i udlandet, så nu kan jeg virkelig snakke med. Og det har ikke gjort min interesse for det her mindre. Jeg synes, at der bliver spillet rigtig god fodbold rundt omkring, siger landstræneren, som også oplever, at kvindespillerne er taktisk godt skolet, teknisk stærke og virkelig træningsparate - også set i forhold til nogle af de herrespillere, som han har arbejdet med.

Kvindelandstræneren indrømmer gerne selv, at det ikke lige var et job, som han havde set sig selv i, hvis man blot ser et par år tilbage.

40 år i AaB

Det er over 20 år siden, at han i AaB blev ansat som fodboldtræner på fuld tid. Før det var han skolelærer, og han har på ingen måde fortrudt, at han gik fodboldvejen.

- Jeg har haft en fantastisk karriere, som jeg slet ikke havde drømt om, da jeg startede trænervejen med nogle U12-spillere i AaB. Det har været en fantastisk tid med nogle enormt store oplevelser, og de positive ting overstråler alt andet. Der har selvfølgelig været nogle negative ting. Men sådan er det i et job, hvor der ikke nødvendigvis er lang vej til en fyring, siger han.

Årsagen til, at han relativt tidligt gik trænervejen, var, at han allerede mens han var midt i 20'erne fik en korsbåndsskade, som han aldrig for alvor kom tilbage fra. Så for at blive i fodbolden forsøgte han sig som træner, og han betegner det selv som en anelse heldigt, at han i AaB fik chancen for også at blive danmarksserietræner, hvilket var indgangen til topfodbold.

Han blev ad den vej assistent for Hans Backe, da AaB blev mester i 1999, hvorefter den svenske træner tog ham med sig, da han fik tilbudt et job i Østrig. Så efter 40 år i hjemlige rammer drog han og familien udenlands.

Samtidig begyndte tanken om at blive cheftræner også at spire. Chancen kom relativt hurtigt i Salzburg, da Hans Backe blev hentet til FC København, hvilket fik klubben til at forfremme Lars Søndergaard til cheftræner.

- Det var måske lidt en omvendt vej at tage. Der er jo ikke så mange danske cheftrænere i udlandet, men det blev jeg pludselig. Men jeg var heldig at være det rigtige sted, og jeg fik skabt mig et navn i Østrig på den måde, siger han.

- Når man er i udlandet, så får man bare udvidet sin horisont. Man ser trænerjobbet på en anden og mere kynisk måde. Du ved godt, at det kan være forbi i morgen. Og som person og som familie var det lærerigt at komme væk fra de hjemlige rammer. Det er en ny kultur og helt andre mennesker, som måske ser verden på en anden måde. Samtidig ser man på hele det danske system lidt udefra, og det, tror jeg, er sundt og godt at prøve, så man ikke gror fast, siger den 59-årige fodboldtræner.