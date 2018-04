Et gammelt lykkeligt ægteskab

Sammen flyttede de til Kolding og fik en købmandsbutik og fire sønner, så der var ingen, der lå på den lade side. Men de små købmænd kom under pres, og derfor valgte ægteparret i 1970 at sælge butikken og flytte hele familien med fire skoleklare drenge længere mod syd til Haderslev. Her fik Anker Pedersen arbejde som kirketjener, mens Ellen Pedersen genoptog sygeplejegerningen og kørte rundt som hjemmesygeplejerske.

Det, der i dag er blevet til et langt ægteskab, startede med en simpel gang aftenkaffe for mange år siden i Horsens, hvor Ellen arbejdede som sygeplejerske, og Anker havde været i lære i en købmandsbutik.

De sidste 47 år har parcelhuset på Rugager dannet rammerne for deres liv. Ud over havemanden de har givet sig selv i diamantbryllupsgave, så passer ægteparret sig selv, og sådan vil de også helst have det. Gennem deres mange år sammen har de lært at hjælpe hinanden. Ellen husker ikke så godt mere, så der træder Anker ind, til gengæld binder hun hans sko, som hans slidte fingre har svært ved selv at klare.

Aldrig gået i seng som uvenner

I dag har de begge endeligt være på pension siden 2003. Ellen lidt før, for hun er jo fem år ældre end Anker, hvilket han nævner hist og her. Selvom de kender hinanden godt, så kan de stadig diskutere lidt en gang i mellem og være uenige om, hvordan tingene skal gøres. Så snakker de om det og finder en løsning. Sådan har de altid gjort.

- Vi har aldrig nogensinde sovet uden at have været gode venner. Hvis der har været noget, så har vi ordnet det med det samme. Vi kan stå op hver dag og være glade for hinanden, siger Anker Pedersen.

Ellen elsker at passe haven og sammen mødes de hver onsdag med en gruppe i Hertug Hans Kirke, hvor kvinderne strikker til de nødlidende og de to mænd, der er tilbage, snakker. Det har de gjort i mange år, og de har selv været med til at starte klubben, ligesom de i mange år også var en del af genbrugsbutikken Danmission. For selvom Anker og Ellen Pedersen har et godt og solidt ægteskab, har de altid haft mange andre inde på livet.

- Vi har arbejdet blandt mennesker. Det er det, vi har brugt vores liv på. Det har været vores livsindhold, siger Anker Pedersen.

Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at de har inviteret 84 gæster til diamantbrylluppet som starter med en gudstjeneste i Domkirken og efterfølgende middag på Hotel Harmonien. Normalt fejrer de ikke rigtig bryllupsdag, men med 60. års jubilæet var de ikke i tvivl om, at der skulle være fest.

- Det er et gammelt lykkeligt ægteskab, som I ser her. Vi e glade for hinanden, og vi går ikke bare og venter på at dø. Vi vil bare have det godt, mens vi er her, siger Anker Pedersen.