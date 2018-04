Et frit Danmark var deres mission

Næsgruppen fungerede på Haderslev Næs under besættelsen og hjalp mennesker, der var på flugt for den tyske besættelsesmagt. Gruppen var meget bredt funderet og bestod af både mænd og kvinder. Foto: Historie Haderslev

Næsgruppen var en stor gruppe frihedskæmpere på Haderslev Næs, der ikke var bleg for at gribe til våben og likvidere stikkere. Men den hjalp også mennesker på flugt under besættelsen. Lokalhistoriker Dagmar Bork har gravet ned i sin slægts historie og skrevet historien om modstandsgruppen i anledning af årsdagen for Danmarks befrielse.

Under den tyske besættelse af Danmark 1940 til 1945 dannedes der overalt i landet modstandsgrupper. Det skete også i Øsby med omliggende landsbyer: Stevelt, Sverdrup, Lunding, Aarøsund, Tandrup, Råde, Aarø, Hajstrup, Hyrup og Kvistrup samt med deltagere fra Haderslev, Hoptrup, Halk og Kelstrup. Næsgruppen, som den blev kaldt, havde blandt andet en central opgave med at hjælpe modstandsmænd på flugt for Gestapo fra Aarøsund til destinationer på Fyn, hvor nye hjælpere tog over. Ligeledes spillede bestyreren Kjestine Hansen på telefoncentralen i Øsby en vigtig rolle. Grupperne bestod af både kvinder og mænd med vidt forskellig faglig baggrund: landmand, postbud, gårdejere, læge, manufakturforretningsmand, husbestyrerinde, krokone, kommis, husmand, smed, telefonist, vognmand, kriminalbetjent, mekaniker, sognerådsformand, seminarist, fisker, skrædder, elektriker, snedker, frugtavler, slagter, officer, politiassistent. En bred og grundfæstet gruppe, for hvem det fælles mål var: At lægge hindringer for den tyske besættelsesmagt, at hjælpe eftersøgte på flugt og: Et frit Danmark.

Baggrund Dagmar Bork har skrevet artiklen på baggrund af sin fars, sine brødres, fætres og sin Stevelt-familiens fortælling.Hun har gennem årene skrevet en lang række historier - blandt andet med udgangspunkt i det gamle amtssygehus.

Stikkeren På et tidspunkt fik Næsgruppen en særlig opgave. Det var oplyst, at en kvindelig storstikker fra Københavnsområdet skulle mødes med to Gestapofolk på Sverdrup Kro. Den pågældende stikker var fra Haderslev, og mødet skulle finde sted i forlængelse af hendes besøg hos forældrene. Det blev besluttet, at hun skulle likvideres, og tre fra gruppen med skarpladte våben vogtede hendes ankomst til kroen. Mødet kom dog ikke i stand, ingen stikker mødte op. Efter befrielsen blev kvinden idømt en længere fængselsstraf, men blev som så mange andre løsladt i løbet af 1950'erne. På anden måde kan man dog sige, at hun fik en livsvarig dom. Efter sin løsladelse flyttede hun hjem til forældrene i Haderslev, arvede siden deres hus og boede der til sin død. Hun levede fuldstændig tilbagetrukket - naboer kunne fortælle, at der altid var rullet gardiner for vinduerne, og at kvinden så at sige holdt sig skjult bag dem.

I skjul Sammen med de involverede frihedskæmpere stillede desuden mange borgere sig til rådighed, når det gjaldt om at holde eftersøgte i skjul. Kjestine Hansen tog imod de flygtende, en enkelt boede der under krigens sidste fire år, på gårdene tog man imod blandt andre hos min morbror Peter Christiansen og min tante Mariane samt deres hjemmeboende datter Mie i Stevelt. Mennesker på flugt fandt ly på høloftet på gården, opholdet skulle helst være så kort som muligt, da andre måske kom til. Min onkel Peter fulgte således adskillige unge mænd ad kun lokalt kendte stier til en fisker nær fjorden. Min far, Jakob Bork, der var sygebilchauffør på Haderslev Amts Sygehus, havde undertiden den farlige opgave at køre flygtende til gården i Stevelt.

Gæster på gården Det var ikke ufarligt at huse modstandsfolk. Ikke alle stod sammen, og en enkelt nabo generede familien i Stevelt med sarkastiske bemærkninger og hentydninger og efterhånden med direkte trusler om at meddele de tyske myndigheder, at der var usædvanlig mange karle, der tjente på den ikke så store gård. Min kusine Mie har fortalt, at i krigens sidste år, hvor situationen overalt spidsede til, sad hun og hendes forældre mange nætter oppe, fuldt påklædte og ventede på en truende arrestation. Også i det sidste krigsår opstod der en speciel situation på gården, idet to tyske officerer blev indlogeret hos familien. Den ene var overbevist nazist, den anden var antinazist. De talte aldrig med hinanden udover det strengt nødvendige, og familien, der havde dem på kost, havde heller intet at drøfte med dem. Måltider forløb i tavshed. Dog hævede min onkel sin røst, når han bad bordbøn, som det var skik og brug i hjemmet. Nazisten holdt armene strakt lige ned under bønnen, den mere fredelige officer foldede sine hænder. Begge var indlogeret i "æ Stow", stuehusets sal, der strakte sig på tværs gennem hele den ene ende af huset. Salen blev ellers brugt til de store familiefester, og dem var der mange af, dog neddæmpet under krigen.