Erhvervsrådet var på Ridderbar

Knapt 100 medlemmer af Haderslev Erhvervsråd, HER, var tirsdag aften at finde på Ridderbar og Haderslevhus. Besøget resulterede dog kun i få kulørte historier, fordi der var alvor og generalforsamling på programmet.

Johan Schmidt (formand valgt for et år)Poul Brændekilde (genvalgt for to år) Arne Iversen (genvalgt for to år) Ellen Mathiasen (genvalgt for to år) Preben Hildebrandt Jan Kleemann Jacob Lei Palle Løgstrup (nyvalgt for to år) Steen Lampe (nyvalgt for et år)

Arne Ohlsen, med briller, stillede to forslag som blev fejet af bordet, men han fik ros for engagement. Foto: Jacob Schultz

Det femte element

Formandens beretning, gammelt regnskab, nyt budget, nye bestyrelsesmedlemmer, forslag fra medlemmer og eventuelt. Det var næsten som en middag i filmen "90 års fødselsdagen".

Selv de sidste to punkter lignede sig selv. Under punktet: "indkomne forslag fra medlemmer", var der vanen tro, og på en måde heldigvis, to foreslag fra Arne Ohlsen, Det Femte Element.

Han mente, der skulle rykkes rundt på rækkefølgen af erhvervsrådets formål. Det mente dirigent Claus Witt ville kræve en vedtægtsændring, hvilket ville kræve en ekstraordinær generalforsamling, da der var under en tredjedel fremmødte medlemmer. Foreningen har 439 medlemmer. Så vigtigt mente Ohlsen ikke det var, fordi det ville koste mange penge, men så ville han forslå, man kiggede ekstra meget på det til næste års generalforsamling.

Arne Ohlsen havde et punkt mere: Han mente, HER skulle have en fuldtidssælger til at rejse rundt til virksomheder uden for kommunen og fortælle, hvad Haderslev kunne byde på, så der kunne komme flere virksomheder til kommunen.

Det vandt ikke megen gehør, fordi man netop havde indgået en ny aftale og sat en ny strategi i værk, som lige skulle have lov at vise sit værd, og den lovede formand Johan Schmidt at stå på mål for næste år.

Det fik Ohlsen til at sige:

- Hvis I lover at besøge mindst en virksomhed om måneden, så trækker jeg mit forslag.

- Jeg kan forsikre dig, at vi tager kontakt til 12 virksomheder i det kommende år. Om det er en om måneden eller to hver anden måned, det kan jeg ikke love, men 12 virksomheder på et år, replicerede erhvervsdirektør Gert Helenius

Johan Schmidt rundede punktet af med at rose Arne Ohlsen for sit engagement, selv om bestyrelsen havde skudt begge forslag ned, og man fornemmede, at rosen var helt oprigtig.