Samlet hos Haderslev Erhvervsråd var fra venstre: Finn Olsen, chef for planteavl i SLF, Johan Schmidt, formand for Haderslev Erhvervsråd og bestyrelsesmedlem i SLF, Hanne Kopp, presseansvarlig i SLF, Per Jessen, ejer af Bonnichsen Holding, Gert Helenius, erhvervsdirektør i Haderslev Erhvervsråd, Anders Sørensen, ejer af Vibegaard, Hans Erik Schmidt, ejer af Innobzz, Rikke Jakobsen, administrerende direktør i Cannabis Danmark, Jan Hyldal, udviklingskonsulent i Haderslev Erhvervsråd, Claus Bindslev, næstformand Cannabis Danmark og ejer af Nextstep By Bindslev, og Erling Christensen, formand for Sønderjysk Biogas. PR-foto

Flere syddanske partnere er sammen med Cannabis Danmark blevet enige om, at produktion af medicinsk cannabis vil være en kæmpe vækststyrke og jobskabelsesmulighed for Haderslev.

Haderslev: Siden medicinsk cannabis for knap et års tid siden på forsøgsbasis blev gjort lovlig i Danmark, er forbruget støt stigende. Cannabis Danmark driver Det Nationale Videnscenter for Medicinsk Cannabis og har blandt andet til formål at fremme danske og internationale forskningsresultater indenfor medicinsk cannabis og potentialet for dansk erhvervsliv. - Der er i øjeblikket en international opmærksomhed på Danmark. Vi er kendt som et godt, sundt og bæredygtigt landbrugsland med sikker dyrkning, sikker patientbehandling, kvalificeret viden og forskning samt gode eksportmuligheder. Så det er bare et spørgsmål om tid, før produktion af medicinsk cannabis bliver et marked i Danmark, siger Rikke Jakobsen, administrerende direktør i Cannabis Danmark, i en pressemeddelelse. I Haderslev havde erhvervsrådet for nylig samlet en række aktører, som alle kunne se muligheder i dyrkning af medicinsk cannabis.

Biprodukt kan bruges Formand for Sønderjysk Biogas, Erling Christensen, var en af deltagerne. Han forudser flere synergier mellem de to industrier, cannabis- og biogas-produktion, og kan forestille sig, at man etablerer et mindre biogasanlæg i nærheden af væksthuse: - Jeg kan se flere gavnlige effekter ved et samarbejde. Vi har fra biogasproduktionen et biprodukt, nemlig kuldioxid, vand og varme, som man kunne lede over i drivhusene. På den måde udnytter vi ressourcerne - både til gavn for økonomien og klimaet, siger Erling Christensen. Repræsentanter fra SLF - Sønderjysk Landboforening - deltog også i mødet, da de kan formidle kontakten til interesserede landmænd.

Kan se muligheder Det haster dog efterhånden for de danske producenter at komme i gang. Og som det ser ud nu, er der svære rammebetingelser for produktion af medicinsk cannabis, på grund af høje standardiserings- og kvalitetskrav. Ikke desto mindre kunne partnere forleden se muligheder og vil nu gå videre med projektet. Erhvervsdirektør i Haderslev Erhvervsråd, Gert Helenius forklarer: - Vi er i den indledende fase og kan se mange perspektiver og muligheder i medicinsk cannabis. Og vi kan sagtens se for os, at Haderslev kunne blive et område, hvor vi har hele værdikæden med - fra planteproduktion til rådgivning og forskning, til bearbejdning og salg og eksport. Vi er geografisk godt placeret, tæt på Tyskland og porten til Europa. Nu har vi brug for politisk vilje og opbakning samt investorer, erhvervsfolk og producenter, der kunne have lyst til at kaste sig ud i projektet.