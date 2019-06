Erhvervsråd: - Vi skal have flere studenter til at trække i arbejdstøjet

Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed peger på, at der er for mange unge i Haderslev Kommune, der fravælger håndværksfagene. Det vil erhvervsrådet ændre på.

- Vi kommer i løbet af ikke så mange år til at mangle faglærte og folk med mellemlange uddannelser. Vi kommer til at mangle det rigtig meget. Derfor har Dansk Byggeri ret i at påpege, at det går den forkerte vej for erhvervsuddannelserne, siger erhvervsdirektør Gert Helenius.

En ny analyse af erhvervsklimaet i landets kommuner peger da også på, at der igen har været en stigning i Haderslev Kommune af unge, der fravælger erhvervsuddannelser for i stedet at vælge de boglige gymnasieuddannelser.

Mors gode råd

Det er det lange seje træk, hvis det skal ændres, og det handler om nogle meget grundlæggende ændringer, som forholdet mellem forældre og de unge:

- Vi skal have ændret "mors overbevisning om, at hendes børn skal i gymnasiet". Det er det ene. det andet handler om at bryde den tendens, at de unge vælger det, som de fleste andre gør. Det vil vi have fokus på i den kommende tid. Og hvordan vi gør det, ved vi ikke helt endnu, siger Gert Helenius.

Han peger på, at Haderslev Katedralskole også selv gør noget. Blandt andet har gymnasiet ansat en medarbejder, der skal være med til at fortælle de unge om muligheden for at vælge en erhvervsuddannelse efter gymnasiet.

- Vi ved, at mellem 15 og 20 procent af en gymnasieårgang før eller siden alligevel ender i de traditionelle erhvervsfag, så det giver rigtig god mening, siger Gert Helenius.

Der er ifølge erhvervsrådet også for få unge, der vælger og kender nok til EUX-uddannelsen, som er en fireårig kombination af det boglige gymnasium og en håndværkeruddannelse. Her får man to uddannelser i én og kan efter gymnasiet både vælge at blive håndværker eller læse videre til ingeniør.