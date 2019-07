Erhvervsmægler: Det skal være muligt at bygge bag gågaden

De lange, smalle matrikler er en udfordring, og René Damkjær fra Nordicals er derfor i dialog med alle ejerne for at få lavet en helhedsplan, der kan være med til at gøre det attraktivt at investere i Haderslev - og få de tomme butikker fyldt igen. Foto: Inge Rogat Møller

René Damkjær og Nordicals er i dialog med ejerne af Storegade 11 til 19 om en bedre udnyttelse af kvadratmeterne af matriklerne bag ejendommene.

Haderslev: Det skal være endnu mere attraktivt at investere i det indre Haderslev. Erhvervsmæglerfirmaet Nordicals er derfor gået i dialog med ejerne af ejendommene fra Storegade 11 til Storegade 19. Målet er at skabe en meningsfuld helhed bag gågadebygningerne og samtidig skabe mereværdi for både ejere og by. Det oplyser erhvervsmægler og medindehaver af Nordicals, René Damkjær, som også har drøftet mulighederne med en arkitekt. - Der ligger masser af spildte kvadratmeter bag ejendommene, kvadratmeter, som kunne udnyttes til meget bedre formål end nu, eksempelvis boliger, siger han og peger på en løsning som ved Borgervænget, hvor der er skabt et attraktivt bagmiljø bag gågadeejendommene.

Storegade 15 er oprindeligt opført i 1840'erne og havde oprindelig indkørsel imod nord. Ejendommen er siden flere gange blevet udbygget.



Ejendommen Storegade 15 er særlig ramt af den smalle matrikel. Ejendommen er udbygget i flere omgang, og René Damkjær ser derfor en mulighed i at rive det meste ned og bygge nyt med en til to ejerlejligheder og et erhvervslejemål ud til gågaden. Men det kræver kommunal hjælp i form af planarbejde.

Samme udfordring Alle de fire ejendomme i Storegade har det samme problem. De ligger på lange, smalle matrikler, der gør det vanskeligt at nå frem - og svært at parkere. Lige nu er der grå asfalt de fleste steder, mens én grund har en tilgroet have, der ikke anvendes. - Rent spild. Vi arbejder derfor lige nu på en løsning, der går ud på, at en investor køber flere af naboejendommene og så laver et samlet projekt, også med parkering, men det kræver, at kommunen medvirker, siger René Damkjær. Helt let er det nemlig ikke. Det kræver både dispensationer og måske en ny lokalplan. Grundene ligger alle tæt på Haderslev Dam og er således omfattet af reglerne for søbeskyttelseslinjen, der siger, at der ikke må bygges indenfor 150 meter fra søbredden. Bebyggelsesprocenten kan også blive et problem. - Hvis man politisk kunne se på det, kunne vi gøre det attraktivt for investorer også at gå ind i køb af en ejendom med kun et mindre forretningsareal, og derved bliver muligheden for at finde lejere til forretningerne også større.

René Damkjær er i dialog med ejerne af flere af grundene ud til Borgervænget, som står ubrugte hen. Det er spild, siger han og viser her en forvokset have frem sammen med kollegaen Lene Thiim Roelsen. Foto: Inge Rogat Møller

Det skal gøres interessant Nordicals har flere af de berørte ejendomme til salg - herunder Storegade 15, som har stået tom, siden Botex fraflyttede forretningsarealet for fem år siden. Målet har været at finde en stor lejer, men det er svært. Flere potentielle investorer nævner nemlig alle udfordringen med adgangsveje og parkering på netop denne grund, som ligger på den mest smalle matrikel. - Prissætningen afhænger af, hvor meget grunden kan og vil blive udnyttet. Hvis man indretter en stor butik i stueplan og flere ejerlejligheder ovenpå, kan sælger få en bedre pris, end hvis man laver en mindre butik og færre lejligheder, siger René Damkjær, der derfor mener, det handler om at få gjort det samlede byggeri attraktivt - og så stort som muligt. - Hvis en investering for en investor skal have værdi, vil det derfor være fornuftigt at lave en til to ejerlejligheder over stueplan med damudsigt, så også et muligt mindre butiksareal kunne blive interessant for en investor, men det kræver altså, at kommunen er med, og selvfølgelig vil sådan et byggeri ikke komme til at gå helt ud til skel, siger han.