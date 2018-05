Enkle tiltag kan øge trygheden i Haderslevs natteliv

Tryghedsvandringen er det seneste fælles tiltag efter, at de to parter de seneste år har taget en række initiativer for at øge den oplevede tryghed.

- Vi er ikke i nærheden af at opleve de hændelser med uro, som der var i Haderslev fra sommeren 2016 til slutningen af 2017. Så også ud fra denne målestok er vi nået rigtig langt. Med denne tryghedsvandring er vi gået længere ned i maskinrummet og set på, hvilke små tiltag vi kan gøre for at øge borgernes oplevede tryghed, siger specialkonsulent Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis kriminalpræventive sekretariat.

Gennemgang af bymidten

- Tryghedsvandringen viste, at vi med nogle enkle kunstgreb kan øge den oplevede tryghed i aften- og nattetimerne. Effektiv belysning spiller en stor rolle. Det nytter for eksempel ikke, at der er gadelamper, hvis de er ødelagte. Det skal desuden være bøvlet at male graffiti. For synet af den type hærværk har betydning, når det gælder oplevelsen af tryghed. Og det samme gælder affald. Hvis der ligger plastikkrus og tomme pizzabakker rundt omkring, fordi der ikke er affaldsspande nok, får borgerne også oplevelsen af, at byrummet ikke fungerer, fortsætter Chr. Østergård. Haderslev Kommune er på baggrund af tryghedsvandringen parate til at bruge midler fra kommunens tryghedspulje til at forbedre miljøet i Haderslev indre by, siger borgmester H.P. Geil:

- Vi planlægger i forvejen en gennemgang af bymidten, da vi har modtaget 750.000 kroner fra Realdania. Nu kan vi sætte ind der, hvor tryghedsvandringen påpegede problemer, og hvor der er tale om kommunale matrikler og gadelys, påpeger borgmesteren, der glæder sig over samarbejdet med politiet, som allerede har forbedret sikkerheden og trygheden i Haderslevs natteliv.