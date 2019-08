Enigt udvalg har nedlagt forbud mod nedrivning af gammel villa

Nu er det kun byrådet, der 27. august kan ændre kommunens kurs i sagen om en nedrivningstilladelse for Aastrupvej 11. Men der er også andre muligheder, siger udvalgsformand.

Haderslev: Står det til udvalget for plan i miljø, så får entreprenør og købmand, Torben Arevad, ikke lov til at udvide Kløftenpark ved at rive den gamle villa fra 1858, Aastrupvej 11, ned. Det blev seks medlemmer af udvalget enige om på mødet mandag, seks mod nul stemte for et forbud. - Hele vejen er et meget bevaringsværdigt miljø, og vi vil ikke have endnu en bygning på nummer 11, som er fuldstændig magen til den, Torben Arevad har fået lov at bygge ved siden af. Det bliver rent visuelt for meget monokultur, når to store ens hvide bygninger ligger ud til vejen og ligner en boligpark. Vi skal værne om den forskellighed, der på Aastrupvej, siger formand for udvalget, Thomas Vedsted, om udvalgets begrundelse for at nedlægge forbud mod nedrivning. Der ligger i forvejen to nybyggede etageejendomme med hvide gavle vendt mod vejen på Aastrupvej, hvoraf den ene ligger mellem Marielyst og nummer 11.

Lidt længere henne ad Aastrupvej vender en anden af de hvide gavle også ud mod vejen. Det den slags ensartethed i udseendet, byggestil, byggehøjde osv, der får udvalget til at takke nej til en bygning mere af samme slags. Foto: Lars Fahrendorff

Visualisering ændrer ikke Mandag fremlagde Torben Arevad den visualisering af den bygning, han forestiller sig skal ligge, hvor nummer 11 ligger i dag. Thomas Vedsted ærgrer sig over, at det først er nu, så langt fremme i processen, at der kommer en visualisering, men omvendt så ændrer det ikke hans holdning. - Det er stadig en bygning magen til de andre, som er der i forvejen. Det bliver for ens og kommer til at ligne en boligpark, ikke en villavej, siger Thomas Vedsted. Til gengæld vil han ikke afvise, at sagen kan blive taget op igen, hvis Torven Arevad kommer med et byggeprojekt, som ikke er magen til de bygninger, der ligger i området i forvejen: - Så vil vi gerne se på det igen. Men det har jeg allerede drøftet med Torben, og det er han mig bekendt ikke interesseret i, siger Thomas Vedsted.

I byrådet Udvalget har dog bedt om at få sagen behandlet i byrådet, fordi kommunen kan risikere at skulle købe nummer 11 ifølge planlovens paragraf 49, hvis de indirekte hindrer et salg til bedst mulig pris. - Vi er i kommunen i en situation, hvor vi skal spare penge. Derfor vil jeg gerne have hele byrådet bag vores beslutning i tilfælde af, at det skulle komme til en sag, hvor kommunen skal købe ejendommen eller udbetale en sum til ejerne, siger Thomas Vedsted. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger kan der blive tale om at udbetale en form for erstatning til ejerne af Aastrupvej 11, som vil udgøre differencen mellem det købstilbud, som Torben Arevad har givet dem og det beløb, som de får for huset, hvis de sælger det uden nedrivningstilladelse.

Skæg for sig og... Entreprenør Torben Arevad undrer sig over politikerne. Han mener, at de tager stilling til noget, som ligger længere fremme i processen. - Jeg forstår det ikke. Politikerne skal tage stilling til nedrivningen, det handler i den her fase ikke om at være smagsdommere over det byggeri, som kan komme, men om en nedrivningstilladelse. Det andet kommer jo først senere i processen, så jeg undrer mig altså, siger Torben Arevad. Men hvis politikerne gerne vil diskutere æstetik allerede nu, så mener Torben Arevad, at han med det nye projekt har tilstræbt harmoni. - Den nye bygning er jo lidt lavere end den, der allerede er der, og den falder ind i miljøet. Men det er jo altsammen smag. Det mener jeg ikke, at jeg og politikerne kan afgøre. Det bør vi have arkitekter eller andre fagfolk til, siger Torben Arevad. Han vil heller ikke afviser at ændre på det nye byggeri, hvis det skulle være et krav senere i processen. - Så er vi villige til at se på det. I første omgang har jeg en positiv forventning om, at byrådet vil se lidt anderledes på det og fornuften vil sejre til sidst, siger Torben Arevad.