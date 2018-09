Enhedslisten vil til bunds i skiltesagen

Svend Brandt mener ikke, at sagen om gennemkørselsforbuddet på Erlevvej er slut. Han kalder beslutning om at fjerne skilt for horribel.

Haderslev: Enhedslistens Svend Brandt mener, formanden for udvalget for plan og miljø er for tidligt ude, når han siger, at der ikke igen bliver gennemkørselsforbud på Erlevvej mellem Haderslev og Marstrup.

- Vi har ikke lukket for muligheden, siger Svend Brandt på baggrund af udvalgets møde mandag.

Svend Brandt hæfter sig ved, at Justitsministeriet i 1985 fastslog, at der skal være et gennemkørselsforbud på Erlevej, et forbud, der uden politisk indblanding blev ophævet i 2011, efter at politiet havde meddelt kommunen, at det ikke havde mulighed for at håndhæve forbuddet.

- Det er embedsmandsvælde og helt horribelt. Embedsfolkene har handlet hen over hovedet på politikerne, der i sin tid bestemte, at der skulle være en skiltning, og politiet hen over hovedet på Justitsministeriet, der fastslog, at skiltet skulle være der, siger han.