Enhedslisten og SF vil bruge 33 mio. kroner ekstra

Enhedslisten og SF i Haderslev kom ikke med i et forlig om det kommunale budget for 2019. Derfor har de to partier nu indgået deres eget budgetforlig.

Haderslev Kommune: Når man ikke kan være sammen med dem alle, så må man være sammen med dem, man kan enes med. SF og EL i byrådet i Haderslev er ikke med i det flertal, der indtil nu står bag det budgetforlig, som ventes af blive indgået i oktober.

Derfor har de to partier nu et alternativt budgetforlig, som de har formidlet i en pressemeddelelse.

Forslaget indeholder en række ændringsforslag til det af flertallet fremlagte budgetforslag, som skal endelig vedtages af Byrådet den 9. oktober.

Enhedslisten og SF foreslår blandt andet, at der ansættes en socialsygeplejerske inden for psykiatri- og handicapområdet, yderligere en medarbejder til børne- og ungeinitiativet GOTI i Vojens, og at der afsættes penge til gratis psykologhjælp for de 21-25-årige. Derudover vil de to partier give flere penge til ældre-, skole- og daginstitutionsområderne samt til det specialiserede voksenområde.

I alt indebærer ændringsforslagene en yderligere udgift på ca. 33 mio. i 2019. Finansieringen finder Enhedslisten og SF ved at indføre byggesagsgebyr, træk i kassebeholdning, lånetagning, forventet reduktion af udgifter på sygehusområdet og forventet flere i beskæftigelse på kontanthjælps-området.

- Vi styrker kernevelfærdsområderne med penge til at ansætte flere medarbejdere. Det skal give et kvalitetsløft, så Haderslev Kommune nærmer sig et serviceniveau, som vi mener, at borgerne har krav på, siger Bent Iversen fra SF.

- Især ældre- og skoleområdet har gevaldigt behov for et sådant løft. Situationen er nemlig den, at disse områder i dag er voldsomt presset på medarbejdersiden og det sætter selvfølgelig også sine spor på servicekvaliteten, tilføjer Bent Iversen.

Og pengene er der, mener Svend Brandt:

- Kommunens økonomi kan godt klare de ekstra udgifter, som vi foreslår, siger Enhedslistens Svend Brandt.

- Kommunen har en solid kassebeholdning og afdrager lån i hastigt tempo. Derfor er vi ikke betænkelige ved delvis at finansiere vores forslag med træk på kassen og et ekstra lån på 12 mio. i 2019. Et nødvendigt kvalitetsløft med en rimelig finansiering vil jeg kalde vores ændringsforslag, lyder vurderingen fra Svend Brandt.