Enhedslisten: Dækningsafgift skal betale erhvervsfremme

Haderslev Byråd har godkendt, at tre politikere færdigforhandler aftale med Haderslev Erhvervsråd om erhvervsfremme for knap 7,3 millioner kroner årligt.

Svend Brandt fra Enhedslisten vil have dækningsafgiften for erhvervslivet genindført, så erhvervslivet selv kan finansiere erhvervsfremmeindsatsen.

Det slog han fast, da byrådet tirsdag vedtog at give borgmester H. P. Geil (V), viceborgmester Jon Krongaard (DF) og 2. viceborgmester Henrik Rønnow (S) bemyndigelse til at forhandle en ny fireårig samarbejdsaftale om erhvervsfremme for i alt 7,281 millioner kroner årligt på plads med Haderslev Erhvervsråd.

Svend Brandt valgte i lighed med de øvrige medlemmer af byrådet at stemme ja til aftalen, der træder i kraft i 2019 og varer til og med udløbet af 2022.

- Men det er værd at overveje en anden finansiering i fremtiden, sagde han med henvisning til dækningsafgiften, der blev afskaffet i Haderslev i 2007.

Aftalen mellem Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune kommer til at indeholde mere klare måltal og detaljer end ved indgåelse af den seneste aftale, og ud over arbejdet for erhvervslivet skal både turismen og handlen indarbejdes.

- Vi har brug for at være skarpere, end vi hidtil har set, så vi mere klart kan se, hvad vi får for pengene. Det betyder klare aftaler med klare måltal, understregede Henrik Rønnow.