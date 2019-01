Kirsten Mørk

Kirsten Mørk stammer fra København og er vokset op i Sønderjylland.Hun er oprindeligt uddannet i speditionsbrancen.



I 2009 blev hun uddannet lærer.



Hun droppede siden lærerjobbet til fordel for et konsulentjob som underviser i et it-firma.



Kirsten Mørk debuterede som musiker i en alder af 48.