Endnu to ældre kvinder havde besøg af tricktyve

HADERSLEV: Igen lørdag blev der begået to tricktyverier mod ældre kvinder. Mellem klokken 18 og 18.30 gik det ud over en beboer på Hertug Hans Plads. To udenlandske kvinder opsøgte den ældre kvinde under det påskud, at de var "fra kommunen". Det lykkedes dem at distrahere beboeren og stjæle nogle smykker.

Noget lignende skete en halv time senere på Lembckesvej. Her blev en ældre kvindelige beboer opsøgt af en udenlandsk kvinde, som påstod, at hun skulle aflevere en buket blomster til overboen, der ikke var hjemme.

Det lykkedes en anden kvinde at snige sig ind i beboerens soveværelse og stjæle smykker og småpenge.

Der er et signalement af kvinderne fra den første episode. Den ene kvinde var 25-30 år, havde langt sort hår, bar læsebriller og talte danske med accent. Hun var iført mørkt tøj.

Den anden kvinde beskrives som 20-25 år, sort hår, talte dansk med accent og var iført sort tøj.

Det kan være de samme gerningskvinder, som også slog til på Lembckesvej.

- Der er ikke meget at gå efter, men skulle der være nogen, som har set noget og kan bidrage med oplysninger, så hører vi gerne fra dem, siger politikommissær Henning Markussen.

Han kan ikke afvise, at der er en sammenhæng mellem de to episoder i weekenden og den fra i onsdags, hvor en 90-årig kvinde blev udsat for et lignende tricktyveri på Thrigesvej.