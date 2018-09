Endnu en mand er fængslet i hemmelig sag om vidnetrusler

HADERSLEV: Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt og sigtet en 20-årig dansk mand for medvirken til vidnetrusler. Manden blev varetægtsfængslet fredag formiddag i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Sagen hænger sammen med det lukkede grundlovsforhør for en uge siden. Her blev en 16-årig dreng fra Haderslev, men af syrisk oprindelse, varetægtsfængslet for vidnetrusler.

Da efterforskningen stadig er i gang, og grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, ønsker politi og anklagemyndighed ikke at oplyse mere om sagen.