- Jeg får al den hjælp, jeg har behov for, siger han og tilføjer, at han har købt et stort tv, så han kan se tv sammen med sønnen.

Han har svært ved helt at styre talen, men han er meget glad for at være på plejehjemmet.

Han er kun 60 år, men blev for snart mange år siden ramt af 11 blodpropper, mens han arbejdede på LM Glasfiber i Lunderskov. Alex stammer fra Brasilien, og det er snart 30 år siden, at han kom hertil. Han fik to døtre og en søn med sin danske kone, som han siden blev skilt fra. Og nu sidder han på plejehjemmet Humletoften.

Haderslev: Plejecenteret Humletoften har to nye rickshaws, som de ældre beboere elsker at få en tur i.

Cyklen er en el-cykel, så den ikke bliver for tung at træde. Foto: Lars Fahrendorff

Behov for flere

Flemming Andersen kører som frivillig en tur med de ældre cirka én gang om ugen. Ofte er det meget givende for ham også.

- Sidste gang havde jeg en dame med på 90 år. Hun havde ikke set havnen, siden den var fyldt med kulkraner og industri, selv om hun har boet her i Haderslev. Så hun var helt målløs over at komme derned igen. Det var virkelig sjovt at vise hende det. Det giver glæde at gøre noget for andre, siger Flemming Andersen.

Han melder til plejehjemmet først på ugen, hvornår han vil køre en tur, og så er der straks ældre, der melder sig til en tur. Turene tager cirka én time.

- Jeg er helt sikker på, at vi kunne bruge flere til at køre ture med beboerne. Jeg meldte mig også, fordi de manglede nogen til at cykle med dem, fortæller Flemming Andersen.

Og man skal ikke frygte cyklen. Den har et stort batteri, som hjælper med at drive cyklen op ad bakkerne.

Hvis man melder sig som frivillig, bliver man naturligvis lige testet for, om man kan styre cyklen.