En træt DF-partisoldat tager nederlaget med oprejst pande

Torbjørn Fristed, spidskandidat for Dansk Folkeparti i Haderslevkredsen, erkendte onsdag aften, at han ikke kommer i Folketinget. Han har af egen lomme brugt 60-70.000 kroner på valgkampen.

Heager: Med kun tre kandidater valgt ind for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds og mere end en halvering, tror spidskandidat for Haderslev, Torbjørn Fristed, der bor i Heager ved Varde, ikke på, at han kommer i Foketinget.

- Selvom de personlige stemmer ikke er talt op endnu, tror jeg ikke på det, siger han.

Valgaftenen blev holdt hjemme, sammen med sønnerne.

- Jeg var bare træt. Jeg har brugt 15 timer eller mere i døgnet i fire uger, og har ikke set mine børn ret meget.

Ikke noget med at tage til hovedkvarteret og de andre i København?

- Der er ingen grund til at tage til København for at sidde der og mugge over, at vi fik en lussing. Det kunne jeg lige så godt gøre hjemme.