En tradition holder flyttedag: Karnevallet bliver en torsdagsforestilling

HADERSLEV: Karnevallet, der siden midten af 1980'erne har fyldt Haderslevs gader med hundredvis af udklædte børn og voksne, har i manges bevidsthed været knyttet til Kløften Festival.

Sidste år måtte arrangørerne for første gang og mod deres vilje opgive at lade optoget slutte ved at lade børn og voksne strømme ind i Kløften-anlægget. Årsag: Skærpet terrorberedskab.