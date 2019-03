En skole i træ: Nu er der underskrift på aftale om ny Haderslev-skole

Skole af træ

Firmaet Arkitema er totalrådgiver på projektet - Danmarks første skole, der opføres i træ:

- Ved at bygge skolen primært i træ, kommer vi til at få et flot og let arkitektonisk udtryk, der endda er meget bæredygtigt. Samtidig har træet nogle gode egenskaber, der gør, at vi får nogle rigtig gode muligheder for at skabe et læringsunivers, der uden tvivl vil komme til at gøre en forskel for alle de mennesker, der i de næste mange årtier kommer til at bruge skolen og faciliteterne omkring den, sagde forretningsområdechef Pernille Ø. Svendsen fra Arkitema i forbindelse med, at skoleplanerne blev præsenteret i december 2017.

Firmaet Ommen og Møller vandt licitationen med et bud på 86.243.600 kroner.

De øvrige, der bød, var: