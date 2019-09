En mus lukkede Rema 1000 en times tid

HADERSLEV: Mette Fallesen tager en indkøbsvogn, sætter sin foldekasse i den og triller op ad den stejle rampe til Rema 1000 i Sejlstensgyde. Hun har lige skimtet en fotograf lægge an til skud, og så stikker hun i et stor grin, da hun opdager skiltet med beskeden om, at butikken er lukket på grund af, at der er løbet en mus ind i butikken.

- Hvad gør du så?

- Så handler jeg bare et andet sted.

- En anden Rema?

- Ja, for jeg gik jo efter nogle tilbud.

- Man skal bare være lynhurtig og jokke på den, siger Lilian Høier, som kommer lige efter.

Hun har før taget sig af ubudne mus.

- Jeg skal bare finde en pose gulerødder og en pose løg et andet sted, siger hun og slutter sig til køen ud fra p-pladsen.

Beskeden om butikslukningen kom på Facebook lidt efter klokken 9 mandag. Allerede lidt i 10 var problemet løst.

- Det tyder på, den er fanget ... de har åbnet dørene igen, lyder det fra souschef René Boelck klokken 9.53