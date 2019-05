En legende gæster Gram: Cliff Richard på slottet

- Det er lidt af et scoop, at vi kan trække så kendt et udenlandsk navn til Gram, og vi var heller ikke sene til at sige ja, da vi fik henvendelsen. Cliff Richard er jo for mange et ikon, der har været med som den musikalske baggrund gennem flere årtier, og mange, især fra den lidt ældre generation, har mange gode minder forbundet med hans musik, lyder det i en pressemeddelelse fra Svend Brodersen fra Gram Slot.

Cliff kan skabe en fest

Men den garvede popkunstner har appel til flere.

- Vi var i Odense for at høre Cliff Richard i efteråret, og jeg må tilstå at det var første gang at jeg var til en af hans koncerter, men det var helt forrygende. Det er noget helt specielt at se så karismatisk en mand gå på scenen og indtage både sangene og scenen på den måde, han gjorde. At han så oven i købet er udstyret med en skøn humor og har en fanskare, der kan skabe en fest på ingen tid, var med til at gøre mig til Cliff Richard-fan på ingen tid, siger Sanne Brodersen.

Blandt Cliff Richards mange hits er blandt andet Congratulations, Living Doll, We Don´t Talk Anymore, og The Young Ones. Så sent som sidste år udsendte han albummet Rise Up, der hurtigt indtog 1. pladsen på både Amazon og vinylhitlisten, og et par af disse numre ventes også at være at finde på sætlisten.