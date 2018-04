En epoke i Haderslev slutter den 6. maj

HADERSLEV: Den 6. maj slutter en epoke i Haderslev bys historie. Da vises den sidste film i Kosmorama på Torvet. Den 23. maj åbner den nye storbiograf så med fire sale på Jomfrustien.

Der er ingen konkrete planer for brugen af bygningen på Torvet, når Kosmorama flytter:

- Bygningen er sat til salg, så der er åbent for folk med gode ideer. Man kan sige, at jeg jo ikke er i en situation, hvor jeg kan tillade mig at være kræsen, siger Torben Jølnæs, der også er åben for, at biografdelen sælges fra.