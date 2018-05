En datter på taget er bedre end to racerbiler i boden

Pins'mærken lakker mod enden, men i strålende sommervejr. Der kan stadig handles mandag.

GRAM: Pinsesolen danser tidligt i år. Karavanen gennem byen af familier med trækvogne, klapvogne og barnevogne på vej mod årets Pinsemarch får solskin hele vejen søndag formiddag. Imens vågner markedspladsen stille og roligt op til endnu en handelsdag. Med rigtig mange boder gælder det om at skille sig lidt ud. For eksempel med en halvfræk plakat til smykkeboden, drabelige plæneklippere, der viser "tænder" eller et vittigt salgsråb. - Ja, vi har vanvittige priser på vandslange i dag, proklamerer "slangemanden" Frank Andersen fra Gredstedbro! Han er med her og der på forskellige markeder landet over. - Jeg er bare hobbykræmmer. Jeg kører, hvor det passer mig. Det er for sjov skyld, forklarer han. En kunde bider på og køber en slange. - Alt skal væk i dag, fortsætter han!

Kravlenisse Tækkemanden Steen Larsen fra Glamsbjerg har et helt stråtag med på en trailer. Ikke med fugle på tagryggen; men en datter. - Er hun blikfang? - Nej, hun har bare lyst til at kontrollere, om far har lavet arbejdet ordentligt. Eller også kan hun bare godt lige at klatre. Det kniber dog for Sofia at finde fodfæste til at komme ned igen. - Er der mange potentielle kunder heromkring? - Ja, rimeligt synes jeg. Vi rejser over hele landet. Vi kommer over hele Verden; Holland, Tyskland, Norge Sverige, Venezuela.

Sponsorerer ræs Noget mere jordnært blikfang har den lokale ABC Isolering og ABC Tagteknik: To sorte racerbiler. Det er af det lokale mærke Aquila Synergi som ABC er nabo til. - Kevin Suenson blev dansk mester i den sidste år, forklarer indehaveren af ABC Bent Jeppesen. - Hvor meget bruger du på at sponsorere ham? - Ha, ha, ha ... ja, det koster mange penge. Det er jo reklame. Folk kommer her og kikker. De ser bilerne på 500 meters afstand. Hans søn Robert er nu 15 år, så han kan køre med på teamet. - For at køre sådan en én sæson; det koster 140.000 kroner. Nu vil Kevin gerne rykke én klasse op. Så skal han selv stille med tre millioner kroner.