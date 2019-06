Linda Baum

Linda Baum er født i Schweiz og opvokset i Danmark.Hun har boet i Haderslev, hvor hun blandt andet var med til at udsmykke siloen ved Streetdome på Haderslevs havnefront.



Interessen for kunst har Linda Baum haft siden barndommen, da bedsteforældrene tog hende med til Salvador Dali museet i Barcelona.



Samme med sin partner har hun etableret firmaet CoidArt, der udfører kunst for private og virksomheder.



Sklerose



16.000 danskere har sklerose. 2/3 del af dem er kvinder.



Danmark har en af verdens højeste forekomster af sklerose.



Antallet er fordoblet siden 1998.



Kilde: Skleroseforeningen