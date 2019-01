Embedslægen frikender Sdr. Otting Skole men: Elever skal stadig i pavilloner

Embedslægens rapport om Sdr. Otting Skole, Kløvermarken blev her til formiddag offentliggjort, og den "frikender" skolen for at være sundhedsskadelig at opholde sig i, såfremt der gøres ordentligt rent og luftes ud.

HADERSLEV: "Under forudsætning af, at Haderslev Kommune sikrer en god hygiejne/rengøring, udluftning/ventilation og eventuelt øget udeophold i frikvarterer, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed på det foreliggende grundlag, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at benytte skolens lokaler til undervisning".

Det er essensen af embedslægens vurdering af Sdr. Otting Skole.

Men embedslægeinstitutionen har også en række anbefalinger til Haderslev Kommune, som bør følges, herunder: