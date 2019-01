Elver og lærere på Sdr. Otting flytter i næste uge - forældre klar til at hjælpe med flytning

Henrik Rønnow (S), der er formand for børn og familie i Haderslev Kommune, har fået henvendelse fra flere forældre til unge på Sdr. Otting Kløvermarken, som er parate til at hjælpe med hurtigt at flytte ud i de midlertidige pavilloner.

- Det er ikke bare lige at flytte nogle borde og stole, det er jeg blevet klar over, erkender Rasmus Andreassen.

Selv om alle arbejder på højtryk, vil der gå en uges tid, inden man kan flytte, da det med at flytte smartboards, trække strøm og sikre wifidækning kræver ekspertise. Alene opvarmningen af de tomme pavilloner vil tage to dage.

- Jeg tager derud i spisefrikvarteret for at orientere om den seneste udvikling og det nyeste planer, så de får en samlet orientering, fortalte Rasmus Andreassen inden frikvartersmødet.

Forældre vil være med

De unges forældre er ellers parate til at bidrage til en hurtig flytning. Henrik Rønnow har her til formiddag fået mails fra flere forældre, der har tilbudt deres hjælp til at flytte, og han har stor ros til overs for forældrene:

- De er gået så konstruktivt ind i det her. Jeg har fået besked om, at der kan stå 50 forældre til rådighed, og den besked har jeg givet videre til Haderslev Kommunes afdeling Anlæg og Ejendomme, der lægger planen for flytningen.

Der arbejdes samtidig på meget hurtigt at få arrangeret et orienteringsmøde for skolens forældre.