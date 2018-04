Elever på virksomhedsbesøg: Bedre end at gå i skole

Gruber A/S har svært ved at skaffe lærlinge, og derfor inviterede de onsdag en skoleklasse indenfor til kampagnedagen "Kloge Hænder", der skal åbne elevernes øjne for erhvervsuddannelserne.

Haderslev: Normalt ligger gennemsnitsalderen hos Gruber A/S på over halvtreds, men onsdag trak 8.b fra Fællesskolen Favrdal Fjelstrup det tal gevaldigt ned. De var på besøg for at få et indblik i virksomheden, da der var kampagnedag for "Kloge Hænder". De var en lille del af de 700 elever landet over, der var på besøg hos virksomheder og uddannelsesinstitutioner, for at åbne elevernes øjne for de mange muligheder en erhvervsuddannelse kan byde på.

- Det er ikke så meget det, jeg interesserer mig for, men jeg synes stadig, at det har været sjovt at se noget, som jeg ikke kendte til, sagde Liw Helgesen, der er elev i 8.b.

Det overraskede specielt Liw Helgesen, at der var så meget præcisionsarbejde, hvor de små detaljer var afgørende. Sammen med klassekammeraterne kom hun helt tæt på og fik lov at være med til produktionen. Normalt laver Gruber A/S standseværktøjer og specialmaskiner til medicinalindustrien, men i dagens anledning fik eleverne lov til at lave mønter til indkøbsvogne, som de kunne tage med hjem, da dagen var slut.

Mønten blev skåret ud på en af de store maskiner i værkstedet, og derefter var det elevernes opgave at bore hul og til sidst slibe den.