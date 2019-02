Elever opbygger deres eget samfund

GRAM: Alle elever på Gram Skole får praktisk og håndgribelig samfundslære i dagene fra 25. februar til 1. marts. Da genopstår minisamfundet "Gramstrup", og da skolen afholdt sidst holdt minisamfund i 2016 var der fuldt hus, da skolen viste minisamfundet frem for forældre og bedsteforældre.

Hver dag i den uge skal eleverne møde på arbejde fra klokken otte til 14, og til fyraften hæver de deres løn, der udbetales i den lokale valuta, grammere.

Formålet er at lære eleverne, hvor vigtigt det er for et samfund, at man arbejder sammen om opgaverne. Det er meningen, at de yngste først og fremmest skal have en god oplevelse, mens eleverne i junioruniverset - mellemtrinnet - skal få en forståelse af, hvorfor de skal gøre, som de gør. De ældste elever fra 7. til 10. klasse skal indtage ledelsesposter og være arbejdsgivere, så de på den måde får indtryk af, hvor bøvlet det kan være.

Skolen vil i ugen med minisamfund rumme 17 virksomheder spændende fra burgerbar over bank til cykelværksted.