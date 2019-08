Elever bygger kæmpe træskulptur med 100 sommerfugle

Sommefugleliv er navnet på et spændende skole-kunstprojekt under Trekantområdets Festuge i Haderslev.

HADERSLEV: Kunstnerne Felix Pedersen og Bruno Kjær arbejder i øjeblikket i samarbejde med børn fra tre lokale skoler, Haderslev Kunstforening og pensioneret lærer Lasse Petersen på træskulpturen "Sommerfugleliv" - en skulptur opbygget af sommerfugle i bevægelse.

Den tredimensionale sommerfugleskulptur kommer til at bestå af cirka 100 sommerfugle og bliver cirka tre meter høj, syv meter lang og to meter bred.

Tordag, fredag og lørdag den 26. og 27. og 28. august vil der ved Kunsthuset "Det gamle Havnekontor" være mulighed for at følge kunstnerne i arbejdet med at lave skulpturen og få en snak med kunstnerne og de deltagende skoleelever.

Lørdag den 28.august kl. 17.00 er der fernisering, hvor Haderslev Kunstforening er vært ved en forfriskning, og Jesper Ry fra musikskolen står for det musikalske indslag.

Det er 5. klasses elever fra Sdr. Otting Skole, Hoptrup Skole og Favrdalskolen, der har fået til opgave at male sommerfuglene, og kun fantasien sætter grænser.

Skulpturen "Sommerfugleliv" vil være udstillet på havnen i tre uger, hvorefter den pilles ned, og sommerfuglene splittes op og udstilles i Det røde Vandtårn.

Idéen er også, at sommerfuglene kan indgå i forskellige udsmykninger af bymidten.