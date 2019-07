Der skulle både røntgenfotografier og scanning til for at sikre, at gigtplaget kvinde ikke var alvorlig kvæstet. Men hun har stadig smerter.

- Da jeg i forvejen er kraftig angrebet af gigt i hele kroppen, og derfor ikke er i stand til at bevæge mig uden hjælpemidler, ville det jo være fatalt med brud. Heldigvis er jeg sluppet med et smertende skelet og blå mærker. Jeg så i ånden, at jeg skulle blive liggende der, så var jeg totalt afhængig af hjælp. Det vil jeg jo helst ikke.

Forsikringsspørgsmål

Scooteren er i øvrigt ikke hendes egen, men udlånt af Haderslev Kommune. Men hun har pligt til at vedligeholde den.

- Derfor er hele sagen rapporteret til forsikring og politi af hensyn til erstatning. Jeg har ikke til hensigt at skade bilisten, som også har beklaget det meget, men jeg må desværre tage hensyn til mit eget helbred og køretøj.

Bilisten er en ti år ældre kvinde.

- Hun har påtaget sig ansvaret. Hendes og min forsikring må så slås om, hvem der skal betale. Hun var meget ked af det. Men det er så ikke at gøre. Sket er sket. Jeg har sagt til hende, at hun bare skal slappe af og komme videre. Det er jo ikke noget for sådan en gammel kone at have tårer og spekulationer over. Men jeg er nødt til at sikre mig selv og mit eget helbred. Men jeg tror ikke, min scootere har taget så meget skade.

Hun kom hurtigt hjem igen og har det efter omstændigheder godt.

- Ja, min krop gør stadigvæk ondt, jeg har fået blå mærker, men jeg har fået ekstra smertepiller af min læge.