Kim Kabelka (S), Inga Lykke (V), Thomas Fredsted (V), Carsten Leth Schmidt (SP) og Marie Skødt (S) lavede inden sidste byrådsmøde en lynomklædning ved den lille sandsttrand sydøst for Strandhusene for enden af Anløbsbroen. De fem politikere vil have afsat penge til at få undersøgt, hvad der skal til for at Haderslev Fjord og Haderslev Dam kan få blåt flag. Arkivfoto: Jacob Schultz