- Kommunen har forfordelt en restaurant. Men vi andre skal jo også leve, siger Adis og Enver fra US Pizza. De har klaget til kommunen over manglende parkerings-muligheder for pizza-kunderne i Nørregade. En situation, der er blevet forværret af lukningen af Domkirkepladsen.

- Før var der to-tre minutters standsning udenfor, så kunderne lige kunne nå at løbe ind og hente en pizza. Nu er der kommet stolper op og standsnings-forbud på begge sider af indsnævringen, fordi bilerne skal holde tilbage for hinanden. Det er rent kaos, oplever Adis og Enver.

Man fristes til at sige "den enes brød - den andens død", for det er lige præcis sådan, at Adis Hasanovic og Enver Ibrahimovic oplever situationen.

US Pizza har altid været en god forretning - lige indtil maj , hvor Fratelli som et forsøg fik en kommunal tilladelse til at bygge en terrasse og lave udendørs servering i Nørregade.

De to bosniskfødte iværksættere overtog US Pizza af Fratelli-brødrene for to år siden.

-Men vi er blevet spærret inde, og det er kommunen, vi gerne vil have til at finde en løsning på situationen. Det er ikke fair overfor os andre restauratører i byen. Vi skal jo også leve af vores forretning og har familier, siger Adis Hasanovic og Enver Ibrahimovic.

Ejerne af US Pizza forsikrer, at de ikke har noget udestående med brødrene bag Fratelli i Nørregade, hvis nye terrasse de kan stå og kigge over på fra den anden side af gaden.

De to pizzeria-ejerne oplever trafikkaos, og kunder, der nu må holde så langt væk fra Nørregade, at pizzaerne bliver kolde, inden de når tilbage i bilen. Foto: Dorthe Rasmussen

Umuligt at parkere

De fortæller, at de også har talt med andre pizzeria-ejere i byen, der er utilfredse med situationen, der er blevet forværret af, at parkeringspladsen ved Domkirken i øjeblikket er lukket i dagtimerne på grund af renoveringen af domkirken.

- Vi ved godt, at mange synes, at det er hyggeligt, at der er kommet udendørs servering i Nørregade, men nu står vi her i seks timer hver dag og kan se, hvordan trafikken faktisk er i løbet af dagen. Folk bliver forvirrede over, hvem der har forkørsret. Forleden måtte jeg ud og bakke bilen for en kvinde, som gik helt i panik, da bussen kom. Ældre mennesker render rundt midt ude på vejen med rollator, fordi der ikke længere er et fortov, fortæller Adis.

Han og Enver føler også, at de er blevet misformeret af kommunen hele vejen igennem.

- Vi fik at vide, at der ville komme en terrasse ved Fratelli, og det var egentligt fint nok. Men det andet fik vi ikke noget at vide om. Pludselig kom der også stolper og skilte op. Vi er åbenbart de eneste i byen, der ikke har fået noget information fra kommunen, selv om vi er tættest på, fortæller Adis og Enver.

Heldigvis har US Pizza mange stamkunder, der ikke svigter.

Men nu ringer de fleste og bestiller pizza til udbringning.

Det giver ekstra personaleomkostninger, da der skal være nogle til at bringe ud hele tiden. Desuden er det også svært at finde en parkeringsplads til pizza-bilen.

- Vi må holde oppe ved Klostret, så der er ingen fordele ved det her overhovedet, konstaterer Adis.

Han og Enver understreger igen, at de ikke har noget imod Fratellis terrasse.

- Det er den måde, som vi er blevet lukket inde på. Det hele er foregået til fordel for en restauration. Vi søgte kommunen om to parkeringspladser her udenfor for to år siden og fik et nej, fordi vejen var for smal. Så søger Fratelli om en udendørsterrasse, og så kan alt pludselig lade sig gøre, konstaterer Adis og Enver.