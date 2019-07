Tilbuddet på Storegade 15 ligger mere end to år tilbage, og et modbud gav intet svar, fortæller Klaus Fogtmann, der er klar til at investere i ejendommen.

- Men deres bud ligger altså to et halvt år tilbage, og da de fik et modbud fra os, så lukkede de straks ned, fortæller Klaus Fogtmann, som ikke siden har fået et bud fra Seitrup ApS.

Sådan lyder det fra ejeren af Storegade 15 i Haderslev, Klaus Fogtmann i kølvandet på den kritik, som de to lokale investorer, Palle Seide og Søren Flintrup fra Seitrup ApS, lørdag den 6. juli rettede mod ham og erhvervsmæglerfirmaet Nordicals. Her kaldte de to investorer i en artikel Storegade 15 for en skamplet og kritiserede indirekte, at Klaus Fogtmann lader ejendommen forfalde i stedet for at tage imod deres købsbud.

Palle Seitrup og Søren Flintrup har planer om at lave et samlet projekt for Dampassagen og Storegade 15. Ifølge de to investorer er prisen for Storegade 15 urealistisk.

Af samme grund håber han, at en plan om en bedre udnyttelse af den smalle matrikel med en til to ejerlejligheder over stuen med damudsigt kan realiseres. Det vil gøre det lettere at finde investorer, imens forsøger han at skabe mest mulig værdi foran ejendommen i gågaden ved eksempelvis at lade naboforretningen Xocolatl have udeservering foran den tomme butik. Målet er dog fortsat et salg eller en anden måde, som ejendommen kan forrente sig på. Nordicals dialog med ejerne af Storegade 11, 13 og 19 hilser han derfor velkommen.

Det handler om pris

Hos Nordicals er erhvervsmægler René Damkjær forundret over kritikken fra Søren Flintrup fra Seitrup ApS.

- Det er faktuelt forkert, at vi ikke er gået videre med et bud på ejendommen, men vi taler om et forhold, der ligger mere end to år tilbage, og som jeg ikke personligt var inde over. Da det blev formidlet videre til Klaus Fogtmann, fik Palle Seide et modbud, der ikke havde hans interesse, og så skete der ikke mere, siger René Damkjær.

René Damkjær er enig med Søren Flintrup i, at det er en god idé at rive Storegade 15 ned og bygge nyt - med mulighed for at facaden og forhuset bevares og renoveres.

- Men det bliver ofte lige så dyrt som at bygge nyt. Vores opgave er at hjælpe ejeren med at frembringe den bedste pris på ejendommen og så få gjort byggeriet attraktivt og så stort som muligt, siger han og understreger, at prisen altid er vigtig:

- Søren Flintrup og Palle Seide har budt på Storegade 11 og Storegade 30, men også her har parthaverne takket nej. Vi har fået et betinget bud på Storegade 30 og en prisindikation på Storegade 11 fra andre købere. Når vi har udsigt til at sælge den ene ejendom for samme pris, som Palle Seide og Søren Flintrup byder for begge to, så kan man jo godt sige, at deres bud er meget for lavt, siger han.