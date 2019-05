Ejendomsmæglere enige: Øget trafik til biogasanlæg vil påvirke boligmarkedet

Gylletransporter til og fra Naturbiogas Sode vil kunne påvirke ejendomspriserne. Det er ejendomsmæglerne Torben Strøm og Ivan Filtenborg enige om. Sidstnævnte mener, at det vil komme til at belaste området.

Haderslev: Skulle biogasanlægget komme til at lugte, og vil der komme en øget mængde af tung trafik herunder gyllevogne, så kommer det til at påvirke boligmarkedet.

Det mener to af områdets ejendomsmæglere.

Den ene er Torben Strøm fra Nybolig Haderslev, der har været særligt interesseret i transporten til og fra biogasanlægget.

Tal fra Naturbiogas Sode viser, at der i gennemsnit vil komme op til 36 transporter om dagen, mens der i spidsbelastning vil være op til 71 transporter om dagen.

- Hvis den trafikmængde står til troende, så er jeg ikke i tvivl om, at det vil kunne påvirke ejendomspriserne på de ejendomme, der lægger direkte ud til serviceringsvejene til det her værk, siger ejendomsmægleren, der understreger, at han bygger sit udsagn på offentlige ejendomsvurderinger, samtaler med kollegaer i byer med biogasanlæg og rapporter fra Bolius og Realkreditrådet:

- Jeg forholder mig ikke til biogasanlægget, for det har jeg ikke forstand på. Jeg er hverken for eller imod et biogasanlæg, der er jeg forfærdelig neutral, for jeg har ikke forstand på det. Men jeg kan ikke lade være med at forholde mig til de faktaundersøgelser, der ligger i forhold til trafik. Og man kan ikke rigtigt komme uden om, at der vil komme en del mere trafik til og fra sådan et værk, hvis det bliver anlagt.