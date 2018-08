Ejendomsmægler blev lokket i baghold og truet med pistol

To mænd blev dømt for dødstrusler og forsøg på ulovlig tvang. I alt fire blev anholdt af politi bevæbnet med maskinpistoler og udstyret med skudsikre veste.

Det ville den nu 48-årige mand fra Haderslev ikke finde sig i. En mailkorrespondance og et brev fra hans advokat førte ikke til en løsning. Men da den 48-åriges kollega arrangerede et møde med ejendomsmægleren på Café Stalden i Kolding, under det påskud at han også var interesseret i en bolig i Spanien, så den 48-årige sin chance.

HADERSLEV: Efter en lokal forretningsmand havde trukket sig fra en hushandel i Spanien, ville han have det indbetalte beløb på 10.000 euro tilbage. Ejendomsmægleren afslog, for pengene var dels salær og dels depositum hos sælger og dermed tabt.

Dødstrusler

Men to udenlandske mænd på 25 og 28 år var fulgt med i en anden bil og gik også ind i caféen. Den yngste var bevæbnet med en ladt gaspistol. Den lå i lommen på hans joggingbukser.

Det gjorde det muligt for ham at svinge den over i skridtet på ejendomsmægleren, uden at tage den op af lommen og blandt andet sige:

- Du skal ikke være i tvivl om, at det er en pistol.

Imens de sad ved siden af hinanden i en bås på caféen.

Lige overfor sad den 48-årige mand og sagde, at han skulle have sine 10.000 euro tilbage, og at ejendomsmægleren havde til i morgen, ellers ...

- ... kan du godt være sikker på, at de to gutter kommer efter dig og din datter.

Men ejendomsmægleren ville ikke være med. Han gik nærmest i panik og forsøgte at komme væk. Han måtte til sidst helt op på bænken for at komme ud. Ved baren blev han omringet helt tæt af de tre mænd og fik vist, at der var en pistol, mens den 48-årige gentog sin trussel:

- Jeg ved, hvor du bor, og jeg ved, hvor din datter bor, så pas på!